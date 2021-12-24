Миллиардные штрафы для Google и Meta, Санта-Клаус над Якутском и другие новости дня

Суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Следом по этой же причине оштрафованной на 1,9 млрд рублей оказалась Meta. Это первые в России судебные решения об оборотном штрафе в отношении IT-компаний.

Приговоры по резонансным делам в России. Обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» получили от 7 до 18 лет колонии. Оренбургского священника приговорили к 21 году лишения свободы за изнасилование детей, а студента, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, — к четырем годам.

Певица Лиза Жентиль заявила о сексуальном насилии со стороны Криса Нота, став уже четвертой по счету обвиняющей женщиной. Она утверждает, что актер напросился к ней в гости и пытался склонить к сексу, агрессивно приставал и разозлился, когда девушка оттолкнула его.

Фан-клуб «Зенита» отказался оформлять Fan ID для посещения спортивных мероприятий. По мнению болельщиков, это нововведение является непрозрачным и репрессивным.

С 1955 года американские и канадские военные отслеживают передвижения виртуального Санта-Клауса. По их последним данным, дедушка и его олени уже пролетели над Якутском, а сейчас раздают подарки в Индии.

Арнольд Шварценеггер подарил 25 маленьких домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе. Поступок актера и экс-губернатора Калифорнии впечатлил пользователей соцсетей.

Средней московской зарплаты хватит, чтобы припарковаться в центре на 205 часов, выяснили журналисты. Меньше этот показатель только в Риге — 187 часов, но там максимальный тариф действует лишь на небольшом участке в центре города.

Россияне назвали покойного композитора Александра Градского музыкантом 2021 года. В ходе опроса его назвали 9% респондентов.

Дрейк почтил память Вирджила Абло, сделав татуировку в его честь. На предплечье рэпера изображен дизайнер, запускающий воздушного змея на Неделе моды в Париже.

На стримингах появился сингл «Деревянных китов» «Колыбельная», который вокалистка группы посвятила умершим близким людям. Незадолго до релиза из жизни ушел басист коллектива, который участвовал в записи трека.

Традиционные музыкальные новинки по пятницам. «Magic» — пятнадцатый студийный альбом рэпера Nas, «Цунами» — сингл об ушедшем времени от Bicycles for Afghanistan, «Сделай шаг» — песня-саундтрек к сериалу «Солдаут» от Thomas Mraz.

В воскресенье «Animal ДжаZ» с размахом отметят 20-летие на сцене московского Adrenaline Stadium. Старт в 20.00, билеты — на «Афише».