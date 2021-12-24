Оренбургского священника приговорили к 21 году колонии за изнасилование детей

Саракташский районный суд Оренбургской области признал священника Николая Стремского в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима, пишет Znak.com.

РИА «Новости» уточняет, что потерпевшими по делу проходили 11 детей. Суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, взыскал со священника денежную компенсацию и лишил его государственной награды — ордена «Родительской славы».

По версии следствия, священник «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действие», а также изнасиловал одного ребенка. Осужденный вины не признал, заявив, что дети выдумали показания.

Николая Стремского арестовали в сентябре 2019 года. Вместе с ним были задержаны его дочь и ее супруг, которых обвинили в незаконном лишении свободы.

С 1990 года священник возглавлял Свято-Троицкую обитель милосердия — крупнейший религиозный комплекс в Оренбургской области. В семье священника воспитывались 75 приемных детей — часть из них были усыновлены или удочерены, другие находились под его опекой. В 2008 году «Российская газета» писала, что это самая большая семья в России.