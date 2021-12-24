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Обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» получили от 7 до 18 лет колонии

Семён Гудошников
Сегодня в 13:02

Центральный районный суд Кемерова огласил приговоры фигурантам второго дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава Госстройнадзора Танзиля Комкова получила 18 лет колонии общего режима со штрафом в 80 млн рублей, ее сын Эдуард Комков — 10 лет со штрафом в 70 млн рублей. Бывшую заместительницу начальника инспекции стройнадзора Светлану Шенгерей приговорили к 7 годам лишения свободы, руководителя ООО «ИСК „Ресурс“», проводившего реконструкцию здания под торговый центр, Никиту Чередниченко — к 15 годам со штрафом в 70,5 млн рублей.

Фигурантов признали виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблениях полномочиями. Никто из них свою вину не признал.

По версии обвинения, Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила от застройщика «Зимней вишни» взятку в 7 млн рублей. За это ИСК «Ресурс» смогла провести реконструкцию здания под ТРЦ без разрешения на строительство и с нарушением требований, а Комкова не привлекла ее к ответственности.

После проверки, выявившей в марте 2014 года нарушения при строительстве и реконструкции здания, Комкова и ее экс-подчиненная Шенгерей не приняли мер по их устранению. Последняя составила акт, в котором утверждалось, что все работы проведены в соответствии с проектной документацией. В результате ТРЦ был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами.

По первому делу о пожаре в «Зимней вишне» проходили бывший гендиректор компании — собственника ТЦ, управляющая торговым центром, охранник, глава компании по обслуживанию противопожарной системы, инженер этой системы и два пожарных. В октябре 2021 года они получили от 5 до 14 лет колонии.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где располагался кинотеатр. В результате инцидента погибли 60 человек, большинство из них дети.

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