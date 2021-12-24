Bicycles for Afghanistan хотят остановить время в новом треке из грядущего альбома

Послушать его можно на всех цифровых площадках.

«Цунами» — песня об ушедшем времени. «Невозможно/Те дни нам не вернуть назад», — поет в припеве фронтмен Алек Южный и пытается понять, «как остановить время».

Группа Bicycles for Afghanistan выпустила сингл «Цунами». Трек войдет в мини-альбом «Фьючерлэнд», релиз которого запланирован на 14 января.

Южный в фейсбуке назвал «Цунами» «самым танцевальным треком» с нового альбома и «идеальным саундтреком для любой вечеринки, особенно новогодней».

Предстоящий EP Южный описал как «самый смелый и новаторский в международном масштабе». По его словам, создание пластинки группе далось непросто, на это ушло немало времени. «Ждите невероятные смешения жанров, певучесть, нерв и поп-хиты», — написал он.

В августе Bicycles for Afghanistan выпустили совместный с «Черной речкой» трек «Прибой» в жанре инди-рок. Его музыканты посвятили одиночеству.

В 2020 году группа Bicycles for Afghanistan, играющая романтичное гитарное инди, выпустила свой крайний альбом «Прятки». В нем она зазвучала жестче, плотнее, тяжелее и фактически вернулась к абразивному звуку своих ранних работ.