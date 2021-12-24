Московский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей

Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Это первое в России судебное решение об оборотном штрафе (то есть штрафе, размер которого зависит от выручки фирмы-нарушителя) в отношении IT-компании. По данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей.

Google признали виновным по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством»). По данному нарушению суд может установить штраф в размере 1/20 или 1/10 от годовой выручки.

В Роскомнадзоре сообщили, что с начала 2021 года на Google было составлено 16 протоколов за неудаление запрещенной информации. Аналогичный оборотный штраф РКН также направил в отношении Facebook. Суд должен рассмотреть его сегодня, 24 декабря.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании — Twitter, Facebook, Google, «ВКонтакте», Telegram и TikTok. Причины две: неудаление запрещенной информации (статья 13.41 КоАП) или хранение данных российских пользователей за пределами страны (статья 13.11 КоАП). Штраф для Facebook стал рекордным, до этого размер санкций не превышал 20 млн рублей.