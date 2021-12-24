Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг»

Thomas Mraz выпустил новый трек под названием «Сделай шаг». Он стал саундтреком к сериалу о молодом рэпере «Солдаут».
«Когда я впервые посмотрел несколько кадров грядущего проекта и познакомился с главным героем, сразу узнал в нем себя и написал по-настоящему сильную песню», — рассказал музыкант.
Сериал рассказывает о непростом творческом поиске начинающего рэпера Drumma’K, которому предстоит долгий и сложный путь к звездному успеху. Эта история и легла в основу композиции.
26 ноября Thomas Mraz выпустил альбом «Future Flashbacks» совместно с Kkome. В него вошло 13 треков, включая «Больше не держу» и «Двигайся так».
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