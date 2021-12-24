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Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:47

Thomas Mraz выпустил новый трек под названием «Сделай шаг». Он стал саундтреком к сериалу о молодом рэпере «Солдаут».

«Когда я впервые посмотрел несколько кадров грядущего проекта и познакомился с главным героем, сразу узнал в нем себя и написал по-настоящему сильную песню», — рассказал музыкант.

Сериал рассказывает о непростом творческом поиске начинающего рэпера Drumma’K, которому предстоит долгий и сложный путь к звездному успеху. Эта история и легла в основу композиции.

«Здесь я рассуждаю о мрачных и темных мыслях, которые, так или иначе, бывают у каждого из нас и, как родимое пятно, оставляют след на коже. Ты спокойно можешь с ним жить, но, если попытаешься что‑то сделать, оно будет расти и увеличиваться, превращаясь в злокачественную опухоль, поэтому остается не обращать внимания. Страх и гнев — это есть во всех, просто нельзя давать этому силу».
Thomas Mraz

26 ноября Thomas Mraz выпустил альбом «Future Flashbacks» совместно с Kkome. В него вошло 13 треков, включая «Больше не держу» и «Двигайся так».

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«Все временно»: Thomas Mraz и Kkome — о совместном альбоме «Future Flashbacks»
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