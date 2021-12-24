Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг»

«Здесь я рассуждаю о мрачных и темных мыслях, которые, так или иначе, бывают у каждого из нас и, как родимое пятно, оставляют след на коже. Ты спокойно можешь с ним жить, но, если попытаешься что‑то сделать, оно будет расти и увеличиваться, превращаясь в злокачественную опухоль, поэтому остается не обращать внимания. Страх и гнев — это есть во всех, просто нельзя давать этому силу».

Thomas Mraz