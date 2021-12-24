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Студента, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, приговорили к четырем годам колонии

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:42

Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы студента РГГУ Матвея Юферова, помочившегося на портрет ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Его признали виновным по части 4 статьи 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма с использованием интернета. Юферова также лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на пять лет.

25 ноября в социальных сетях обратили внимание на видео студента 2002 года рождения в инстаграм-сторис, где он мочится на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в парке Измайлово.

Юферов пытался скрыться от полиции, уехав в Петербург, где и был задержан 26 ноября. 27 ноября его арестовали.

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