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Еще одна женщина обвинила Криса Нота в сексуальном насилии

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:08

Четвертая женщина обвинила актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в «Сексе в большом городе», в сексуальном насилии. Ей стала певица Лиза Жентиль. Об этом сообщил Independent.

Жентиль заявила, что стала жертвой сексуального абьюза в собственных апартаментах в Нью-Йорке в 2002 году. Туда она пришла вместе с Нотом после ужина в ресторане Da Marino. По словам представителя артистки, Жентиль была против близости с Нотом, но тот не остановился.

Жентиль была знакома с Нотом и нередко обсуждала с ним музыку и шоу-бизнес. Однажды после встречи в ресторане актер предложил подвести девушку домой. Затем Нот попросил пустить его в квартиру, якобы чтобы посмотреть, где она живет.

Певица пригласила актера и предложила ему бокал вина на кухне. В этот момент мужчина начал целовать ее и силой притянул к себе. «Он обслюнявил меня всю. Мне быстро стало дискомфортно», — сказала Жентиль.

Артистка добавила, что Нот вскоре «стал более агрессивным», положил обе руки на груди женщины поверх рубашки и «начал очень сильно сжимать их», а затем залез под одежду. Он, по словам Жентиль, вынудил ее прикасаться к его интимным частям.

Тогда певица схватила его за руки, попыталась остановить, оттолкнула и закричала «Нет, я этого не хочу». Нот, как рассказала женщина, «очень разозлился, начал кричать и назвать меня задирой и стервой». «Он вылетел из моей квартиры», — пояснила Жентиль.

16 декабря две другие женщины обвинили Нота в сексуальном насилии. The Hollywood Reporter указывал, что они не знакомы и прислали письма отдельно друг от друга. Одна из женщин сообщила, что Нот изнасиловал ее в 2004 году в своей квартире. Другая рассказала, что актер изнасиловал ее в 2015 году, также в своей квартире, куда он пригласил ее после ужина.

18 декабря еще одна женщина выдвинула против Нота обвинения в сексуальном насилии. Она рассказала, что актер приставал к ней в офисе ресторана Da Marino на Манхэттене в 2010 году.

Нот категорически отрицает эти обвинения и в настоящее время не находится под следствием. Тем не менее от сделки с ним уже отказалась алкогольная компания EARI, Peloton удалила рекламный ролик с участием актера, а CBS уволила его из сериала «Уравнитель».

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