Москва заняла второе место в мире по стоимости парковки относительно зарплаты

Час парковки обходится москвичу в среднем в 0,49% от зарплаты — по этому значению она находится на втором месте в мире. Об этом пишут «Ведомости», которые проанализировали стоимость парковки в 71 крупном городе.

Средняя зарплата в российской столице за первые 9 месяцев составила 92 тыс. рублей. А 24 декабря городское правительство повысило максимальный дневной тариф парковки в центре с 380 до 450 рублей (6,1 доллара) в час. Таким образом средней зарплаты хватит на то, чтобы припарковаться в центре на 205 часов.

Меньше этот показатель только в Риге — 187 часов, однако «Ведомости» отмечают, что там максимальный тариф за парковку — 5 евро — взимают лишь на небольшом участке в центре города. В пятерку также входят Таллин, где час парковки стоит 0,46% от средней зарплаты, филиппинская Манила (0,43%) и столица Бангладеш Дакка (0,38%).

В Абу-Даби, Пекине и швейцарском Берне, которые расположились на трех последних позициях в рейтинге, парковка в 10-20 раз доступнее, чем в городах на первых строчках.

В абсолютном значении самая дорогая парковка в мире в Лондоне — час обойдется в 10,6 доллара. За ним идут Амстердам (8,5 доллара) и Осло (8,3 доллара). Однако при сопоставлении стоимости парковки к средней зарплате, ни один из этих городов не входит в первую десятку. Москва по стоимости парковки на 8-м месте.