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«Деревянные киты» записали песню о смерти. После этого из жизни ушел их басист

Семён Гудошников
Сегодня в 14:20

На независимом музыкальном лейбле «Тихий час» вышел новый макси-сингл мурманской группы «Деревянные киты» «Колыбельная». Кроме одноименного трека в релиз вошла песня «Комфортно».

«Колыбельную» вокалистка группы Света Матвеева посвятила папе и близкому человеку, которых она потеряла за последние два года. Уже после записи сингла умер басист коллектива Артем Кораблев, который участвовал в его создании.

«К трагедиям и смертям близких невозможно привыкнуть, но это то, что меня сильно заземляет. Сейчас, после смерти Артема, я понимаю, что в цепочке этих смертей нет никакого божественного промысла. Просто так случается. А дальше тебе самому надо выбирать, как именно это проживать», — сказала Матвеева в интервью The Village. Причину смерти музыканта она не уточнила.

«Этим релизом я хочу выразить поддержку всем тем, кто потерял близких и больше не сможет их вернуть. Я знаю, что это такое, и я рада, что наши песни могут вам помочь это пережить. Спасибо, что пишите нам об этом», — написала артистка в инстаграме.

В мае «Деревянные киты» выпустили новый сингл «Тебе спасибо», в котором радикально перепридумали собственный саунд. А в августе вышел клип на их песню «Поле чудес».

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