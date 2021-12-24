«Деревянные киты» записали песню о смерти. После этого из жизни ушел их басист

На независимом музыкальном лейбле «Тихий час» вышел новый макси-сингл мурманской группы «Деревянные киты» «Колыбельная». Кроме одноименного трека в релиз вошла песня «Комфортно».

«Колыбельную» вокалистка группы Света Матвеева посвятила папе и близкому человеку, которых она потеряла за последние два года. Уже после записи сингла умер басист коллектива Артем Кораблев, который участвовал в его создании.

«К трагедиям и смертям близких невозможно привыкнуть, но это то, что меня сильно заземляет. Сейчас, после смерти Артема, я понимаю, что в цепочке этих смертей нет никакого божественного промысла. Просто так случается. А дальше тебе самому надо выбирать, как именно это проживать», — сказала Матвеева в интервью The Village. Причину смерти музыканта она не уточнила.