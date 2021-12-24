«Animal ДжаZ» выступят в московском Adrenaline Stadium

Петербургские альтернативные рокеры «Animal ДжаZ» поднимутся 26 декабря на сцену московского Adrenaline Stadium. Начало концерта в 20.00, билеты — на «Афише».

Выступление будет приурочено к 20-летию группы, организаторы называют его самым масштабным в истории коллектива.

Дебютный студийник группы — «Animalизм» — вышел в 2002 году. С тех пор музыканты записали с десяток лонгплеев и еще шесть акустических альбомов. Главный хит коллектива «Три полоски» рассказывает о чувствительном подростке, которого насильно увозят на дачу. Тон остальных песен «Animal ДжаZ» задается историями о светлой любви, лозунгами за мир во всем мире и поэтическими текстами фронтмена Александра Красовицкого.