Фанаты «Зенита» отказались оформлять Fan ID

Движение фанатов «Зенита» приняло решение отказаться от оформления Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Об этом сообщается в инстаграме объединения «Ландскрона».

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — сказано в сообщении.

Болельщики также отметили, что они всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника, но Fan ID «превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию».

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID), который начнет действовать с 1 июня 2022 года. Без него нельзя будет купить билеты на официальные спортивные мероприятия.