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Рэпер Nas выпустил альбом «Magic»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:23

Американский рэпер Nas выпустил 15-й студийный альбом под названием «Magic».

На пластинке представлено девять треков, включая фит с A$AP Rocky и DJ Premier на песне «Wave Gods».

«Магия витает в воздухе», — написал рэпер.

«Magic» был спродюсирован самим музыкантом и Чонси Холлисом, известным под псевдонимом Hit-Boy. Это не первое их сотрудничество, ранее они работали над двумя альбомами «King’s Disease».

В августе 2021 года Nas выпустил вторую часть прошлогодней пластинки «King’s Disease» — «King’s Disease II». Он победил с ней на «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом.

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