Рэпер Nas выпустил альбом «Magic»

На пластинке представлено девять треков, включая фит с A$AP Rocky и DJ Premier на песне «Wave Gods».

«Magic» был спродюсирован самим музыкантом и Чонси Холлисом, известным под псевдонимом Hit-Boy. Это не первое их сотрудничество, ранее они работали над двумя альбомами «King’s Disease».

В августе 2021 года Nas выпустил вторую часть прошлогодней пластинки «King’s Disease» — «King’s Disease II». Он победил с ней на «Грэмми» в номинации лучший рэп-альбом.