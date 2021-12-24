NORAD: в небе над Якутском был замечен Санта-Клаус

Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) сообщило, что жители Якутска заметили в небе Санта-Клауса. Ведомство отслеживает его путь на специальном сайте, который в режиме реального времени показывает перелеты виртуального Санты. В посте в твиттере американские и канадские военные написали, что, несмотря на «суровые температуры» в Якутске, Санте удалось «насладиться чашкой горячего какао». После этого он направился в Биробиджан, затем раздал подарки в Индонезии, на Филиппинах и пролетел над Сиднейским оперным театром в Австралии.

Путешествие виртуального Санта-Клауса началось 24 декабря, в 14.00 по московскому времени. Перед его отправлением NORAD в отдельном ролике объяснил, как с помощью спутников, радаров, самолетов-истребителей и специальных Санта-камер якобы отслеживает передвижения дедушки вокруг Земли. Удерживать Санту в поле зрения приборов помогает мерцающий красный нос оленя Рудольфа.