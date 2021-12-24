перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Слава Марлоу, Dead Blonde и Оксимирон: российский MTV назвал своих героев года 18:07
Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг» 17:47
«Animal ДжаZ» выступят в московском Adrenaline Stadium 17:08
NORAD: в небе над Якутском был замечен Санта-Клаус 17:07
Andre Bonn/Flickr
S7 Airlines первой из российских авиакомпаний выполнила полет на биотопливе 16:27
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила даты и место проведения в следующем году 15:57
В сети появился фильм «Слепок». В нем прима-балерина Диана Вишнева путешествует в танце через эпохи 15:54
Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе 15:44
Bicycles for Afghanistan хотят остановить время в новом треке из грядущего альбома 14:51
«Яндекс.Музыка»
«Деревянные киты» записали песню о смерти. После этого из жизни ушел их басист 14:20
Московский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей 14:06
Студента, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, приговорили к четырем годам колонии 13:42
Рэпер Nas выпустил альбом «Magic» 13:23
Обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» получили от 7 до 18 лет колонии 13:02
Первый канал/YouTube
Россияне назвали Градского музыкантом 2021 года 12:12
Москва заняла второе место в мире по стоимости парковки относительно зарплаты 11:55
В России выявили 24 703 случая коронавируса. За сутки скончались менее тысячи человек 11:39
Программа «Поле чудес» сохранит свое название после перезапуска 11:31
Дрейк сделал татуировку в честь покойного дизайнера Вирджила Абло 10:58
Сайт Оренбургской епархии
Оренбургского священника приговорили к 21 году колонии за изнасилование детей 10:29
Отключить рекламу

NORAD: в небе над Якутском был замечен Санта-Клаус

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:07

Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) сообщило, что жители Якутска заметили в небе Санта-Клауса. Ведомство отслеживает его путь на специальном сайте, который в режиме реального времени показывает перелеты виртуального Санты.

В посте в твиттере американские и канадские военные написали, что, несмотря на «суровые температуры» в Якутске, Санте удалось «насладиться чашкой горячего какао». После этого он направился в Биробиджан, затем раздал подарки в Индонезии, на Филиппинах и пролетел над Сиднейским оперным театром в Австралии.

Путешествие виртуального Санта-Клауса началось 24 декабря, в 14.00 по московскому времени. Перед его отправлением NORAD в отдельном ролике объяснил, как с помощью спутников, радаров, самолетов-истребителей и специальных Санта-камер якобы отслеживает передвижения дедушки вокруг Земли. Удерживать Санту в поле зрения приборов помогает мерцающий красный нос оленя Рудольфа.

Узнать местоположение Санты можно не только на сайте, но и по номеру горячей линии. Однако в NORAD предупредили, что сократили штат кол-центра из‑за антиковидных ограничений, поэтому позвонившим информацию сообщит автоответчик.

История со службой отслеживания Санта-Клауса началась еще в 1955 году, когда местная газета дала детям телефонный номер самого Санты, но по случайности напечатала его с ошибкой. Звонки начали поступать полковнику ВВС США Гарри Шупу, но тот не растерялся и всем детям представлялся Сантой.

С тех пор в преддверии Нового года NORAD принимает звонки миллионов детей, которым интересно узнать, когда дед и его олени пролетят над их домами.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить