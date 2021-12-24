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ВЦИОМ: Градский стал музыкантом 2021 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:12

Покойный композитор Александр Градский признан музыкантом 2021 года, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает ТАСС.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Градского выбрали 9% опрошенных.

Среди музыкантов вторую позицию занимает Филипп Киркоров, которого назвали 5% респондентов. По 3% набрали Денис Мацуев и Полина Гагарина, а по 2% — Николай Басков и Моргенштерн.

ВЦИОМ также назвал лучших писателей, актеров и спортсменов. В этом году только три писателя набрали более 2% голосов: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин.

Рейтинг актеров возглавил Константин Хабенский (4%), второе место поделили Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%).

В списке спортсменов лидирующие позиции заняли гимнастки Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр Большунов (3%).

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 26 ноября композитора госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт.

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