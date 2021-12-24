Суд Москвы оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей

Мировой суд в Москве наложил на Meta (экс-Facebook) оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Компанию Meta Platforms признали виновной по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством»). По данному нарушению суд может установить штраф в размере 1/20 или 1/10 от годовой выручки.

Незадолго до этого по такой же статье суд оштрафовал Google на более 7,2 млрд рублей. Это стало первым в России судебным решением об оборотном штрафе (то есть штрафе, размер которого зависит от выручки фирмы-нарушителя) в отношении IT-компании.

В Роскомнадзоре заявили РБК, что в соцсетях Facebook и Instagram (принадлежат Meta) неудаленными остаются более 2000 материалов. Представители регулятора напомнили, что в случае игнорирования требований в отношении даже тех постов, по которым уже вступили в силу решения суда, предусматриваются новые оборотные штрафы.

Ранее компанию Facebook (до переименования в Meta) штрафовали на 25 млн и 17 млн рублей за неудаление противоправного контента. Суммарно компания выплатила 79 млн рублей, не считая оборотного штрафа.