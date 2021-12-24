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Дрейк сделал татуировку в честь покойного дизайнера Вирджила Абло

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:58

Канадский рэпер Дрейк почтил память покойного друга и дизайнера Вирджила Абло, сделав татуировку в его честь. Об этом рассказал тату-мастер Ganga в своем инстаграме.

На предплечье Дрейка изображен дизайнер, запускающий воздушного змея во время показа мужской коллекции Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.

Креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда уличной одежды Off-White Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года после двухлетней борьбы с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой.

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