Дрейк сделал татуировку в честь покойного дизайнера Вирджила Абло

Канадский рэпер Дрейк почтил память покойного друга и дизайнера Вирджила Абло, сделав татуировку в его честь. Об этом рассказал тату-мастер Ganga в своем инстаграме.
На предплечье Дрейка изображен дизайнер, запускающий воздушного змея во время показа мужской коллекции Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.
Креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда уличной одежды Off-White Вирджил Абло скончался в возрасте 41 года после двухлетней борьбы с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой.