Дрейк сделал татуировку в честь покойного дизайнера Вирджила Абло

Канадский рэпер Дрейк почтил память покойного друга и дизайнера Вирджила Абло, сделав татуировку в его честь. Об этом рассказал тату-мастер Ganga в своем инстаграме.

На предплечье Дрейка изображен дизайнер, запускающий воздушного змея во время показа мужской коллекции Louis Vuitton на Неделе моды в Париже.