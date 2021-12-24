Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе

Американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил бездомным ветеранам 25 маленьких домов в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал в своем инстаграме.

Актер сам приехал посмотреть на уже законченное жилье для ветеранов. «Было фантастически приятно провести время с нашими героями и приветствовать их в новых домах», — рассказал он.