Стрельба в московском МФЦ, фильм Дудя о пытках и другие новости дня

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску. Погибли два человека, трое ранены.

В России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, умерли 1182 пациента. ВОЗ высказалась против лечения пациентов с COVID-19 переливанием плазмы крови переболевших.

Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о пытках в России. В нем — интервью с основателями и сотрудниками «Комитета против пыток».

В Москве — рекордный снегопад (и пробки). По прогнозам синоптиков за день выпадет до 20% месячной нормы осадков. Вот как это выглядит.

Власти США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине, объяснив это нарушениями прав человека. В китайском посольстве сказали, что и не звали американских политиков.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию. Какую именно, в ведомстве не уточнили.

Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. Впервые за 10 лет его возглавила не канцлер Германии Ангела Меркель: первая строчка за писательницей МакКензи Скотт.

Гильдия сценаристов Америки признала сценарий фильма Джордана Пила «Прочь» лучшим в XXI веке. На втором месте картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», на третьем — «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

Вышел трейлер «Станции одиннадцать» — сериала HBO Max о восстановлении жизни после пандемии. Премьера — 17 декабря.

Четыре крупные киносети отказались от проката фильма «Елки-8». Все из‑за раннего онлайн-релиза ленты.

Колин Фаррелл сыграет Пингвина в спин-оффе «Бэтмена», а Дейв Баутиста получил роль в картине «Стук в хижине» М.Найта Шьямалана.

Sony приступила к работе над третьей частью «Венома». О чем будет фильм и когда выйдет, пока неизвестно.

Дрейк отказался от своих номинаций на «Грэмми» в 2022 году. Инсайдеры говорят, что решение принял лично музыкант и его менеджеры. Причины не уточняются.

Билли Айлиш выпустила клип «Male Fantasy», который срежиссировала и смонтировала сама. В ролике певица пытается пережить расставание.

Альбом «Красота и уродство» Оксимирона попал на пятую строчку глобального чарта Spotify. Треки «Хоп-механика» и «Мы все умрем» набрали на платформе более миллиона просмотров.