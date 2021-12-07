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Стрельба в московском МФЦ, фильм Дудя о пытках и другие новости дня
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Мужчина пытался прибить мошонку к брусчатке Красной площади. Его отправили в психиатрическую клинику 20:30
Pitchfork назвал топ-50 лучших альбомов года. Среди них релизы Адель и Оливии Родриго 20:09
Маккензи Скотт сместила Ангелу Меркель в рейтинге самых влиятельных женщин мира. Впервые за 10 лет 18:47
Как работает алгоритм TikTok? Расследование The New York Times 18:24
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Новый альбом Оксимирона попал в топ-5 глобального чарта Spotify 18:23
Иван Ургант посвятил выпуск своего шоу бабушке — актрисе Нине Ургант 17:55
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Юрий Дудь выпустил документальный фильм о пытках в России 17:41
Европейцы начали отправлять жалобы на изменение климата в суды 17:13
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Центральную площадь Бугульмы украсят фигурами из Minecraft. Проект получил название «Бугулькрафт» 17:09
В канале подмосковного оперштаба появилась картинка с надписью «Гнида, прививайся от ковида!» 16:31
Вожатую подмосковного детского лагеря приговорили к семи годам колонии за убийство коллеги 16:25
В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ 15:50
Билли Айлиш пытается пережить расставание в клипе «Male Fantasy» 15:45
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В Москве — рекордный снегопад (и пробки). Фото- и видеорепортаж из соцсетей 15:30
В ОАЭ сократят рабочую неделю до четырех с половиной дней 14:54
Instagram обещает стать безопаснее для подростков — после скандала и за день до слушаний в Конгрессе 14:53
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Дайджест

Стрельба в московском МФЦ, фильм Дудя о пытках и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:36

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску. Погибли два человека, трое ранены.

В России выявили 31 096 новых случаев коронавируса, умерли 1182 пациента. ВОЗ высказалась против лечения пациентов с COVID-19 переливанием плазмы крови переболевших.

Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм о пытках в России. В нем — интервью с основателями и сотрудниками «Комитета против пыток».

В Москве — рекордный снегопад (и пробки). По прогнозам синоптиков за день выпадет до 20% месячной нормы осадков. Вот как это выглядит.

Власти США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине, объяснив это нарушениями прав человека. В китайском посольстве сказали, что и не звали американских политиков.

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию. Какую именно, в ведомстве не уточнили.

Forbes опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира. Впервые за 10 лет его возглавила не канцлер Германии Ангела Меркель: первая строчка за писательницей МакКензи Скотт.

Гильдия сценаристов Америки признала сценарий фильма Джордана Пила «Прочь» лучшим в XXI веке. На втором месте картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», на третьем — «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

Вышел трейлер «Станции одиннадцать» — сериала HBO Max о восстановлении жизни после пандемии. Премьера — 17 декабря.

Четыре крупные киносети отказались от проката фильма «Елки-8». Все из‑за раннего онлайн-релиза ленты.

Колин Фаррелл сыграет Пингвина в спин-оффе «Бэтмена», а Дейв Баутиста получил роль в картине «Стук в хижине» М.Найта Шьямалана.

Sony приступила к работе над третьей частью «Венома». О чем будет фильм и когда выйдет, пока неизвестно.

Дрейк отказался от своих номинаций на «Грэмми» в 2022 году. Инсайдеры говорят, что решение принял лично музыкант и его менеджеры. Причины не уточняются.

Билли Айлиш выпустила клип «Male Fantasy», который срежиссировала и смонтировала сама. В ролике певица пытается пережить расставание.

Альбом «Красота и уродство» Оксимирона попал на пятую строчку глобального чарта Spotify. Треки «Хоп-механика» и «Мы все умрем» набрали на платформе более миллиона просмотров.

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