Дейв Баутиста сыграет в фильме «Стук в хижине» М.Найта Шьямалана

Дейв Баутиста ведет переговоры о съемках в новом фильме М.Найта Шьямалана «Стук в хижине» («Knock at the Cabin»). Об этом сообщает Deadline.

О чем будет картина, пока неизвестно. Предположительно, она будет представлять собой излюбленный жанр режиссера — триллер. Ранее он говорил, что новый фильм будет «очень напряженным», — в сценарии, по подсчетам автора, около 100 страниц.

Шьямалан не только будет режиссером и сценаристом, но и выступит в качестве продюсера совместно с Ашвином Раджаном («Стекло»), Марком Бинстоком («Время») и Стивеном Шнайдером («Люцифер»).

Премьера фильма намечена на 3 февраля 2023 года.

За свою карьеру Баутиста успел поработать со многими известными режиссерами, такими как Дени Вильнев и Райан Джонсон.