Колин Фаррелл сыграет Пингвина в спин-оффе «Бэтмена»

Колин Фаррелл вернется к роли Пингвина в спин-оффе «Бэтмэна» для HBO Max. Об этом сообщает Variety.

Сериал будет посвящен приходу Освальда Честерфилда Кобблпота (Пингвина) к власти в мире Готэма. Впервые актер появится в «Бэтмене» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли, который выйдет на экраны 3 марта 2022 года

Фаррелл также выступит продюсером совместно с Мэттом Ривзом и Диланом Кларком. Сценарий к картине напишет Лорен Лефранк известная по работе над сериалом «Агенты „Щ.И.Т.“».

Помимо этого HBO Max работает над еще одним спин-оффом по вселенной «Бэтмена» Ривза. Он расскажет о буднях полицейских в Готэме.

Фаррелл наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Лобстер», «Семь психопатов», «Залечь на дно в Брюгге» и «Джентльмены». Фаррелл также появился во втором сезоне «Настоящего детектива» на канале HBO.