В Москве неизвестный открыл стрельбу в МФЦ

Погибли сотрудница МФЦ и посетитель. По данным «Интерфакса», пострадали еще трое. Отмечается, что инцидент произошел после отказа посетителя надеть маску, а при попытке охранника вывести его, он начал стрелять.

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский». Об этом сообщает телеграм-канал «112».

«Задержанный ведет себе неадекватно, агрессивен, оказывает активное сопротивление. Возможно, он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — отмечает источник «Интерфакса». Мужчине назначат комплексную психолого-психиатрическая экспертизу.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и статье 222 «Незаконный оборот оружия». Максимальное наказание, которое грозит Глазову, — пожизненное лишение свободы.

«Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», — заявил мэр Сергей Собянин.