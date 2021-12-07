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Кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:32

Четыре крупнейшие в России киносети — объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар» — отказались от проката фильма «Елки-8», снятого Bazelevs Тимура Бекмамбетова при участии онлайн-кинотеатра ivi. Он должен выйти на большие экраны 16 декабря, сообщает «Коммерсант».

По словам издания, причиной этого послужила ранняя премьера киноленты в онлайн-кинотеатре, которая запланирована на 30 декабря (спустя две недели после ее старта).

«Сети считают, что в таком случае окажутся просто рекламным агентом ivi, причем ставка на онлайн не позволит им собрать потенциальную выручку», — отмечает «Коммерсант».

Киносети согласились показать фильм лишь при одном условии: если его выход на ivi состоится не ранее чем через шесть недель после старта в кинотеатрах. Прокатчик «Елок-8» заявил, что «работает с теми кинотеатрами, которые готовы взять фильм в репертуар».

Еще в 2020 году киносети заявляли дистрибьюторам, что не будут выпускать «ничего, где нет „окна“ между офлайн- и онлайн-премьерами в восемь недель». По словам источника «Коммерсанта», создатели «Елок» не стали согласовывать с кинотеатрами новый подход к прокату.

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