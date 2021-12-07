Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт www.torproject.org, если его владелец, Tor Project, не удалит запрещенную информацию. Об этом сообщает «Роскомсвобода» со ссылкой на письмо РКН, опубликованное на портале GitLab.

О какой именно информации речь, не уточняется. Роскомнадзор пригрозил внести в реестр запрещенных сайтов портал проекта, на котором можно скачать браузер Tor, позволяющий анонимно выходить в сеть, в том числе в даркнет. О блокировке самого браузера Tor и одноименной сети в письме РКН речи не идет.

В реестре Роскомнадзора говорится, что в декабре 2017 года Саратовский районный суд принял решение внести адрес https://www.torproject.org/ в реестр запрещенных сайтов. Однако сейчас доступ к нему не ограничивается.