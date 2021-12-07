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Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт проекта Tor, если он не удалит запрещенную информацию

Семён Гудошников
Сегодня в 15:31

Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт www.torproject.org, если его владелец, Tor Project, не удалит запрещенную информацию. Об этом сообщает «Роскомсвобода» со ссылкой на письмо РКН, опубликованное на портале GitLab.

О какой именно информации речь, не уточняется. Роскомнадзор пригрозил внести в реестр запрещенных сайтов портал проекта, на котором можно скачать браузер Tor, позволяющий анонимно выходить в сеть, в том числе в даркнет. О блокировке самого браузера Tor и одноименной сети в письме РКН речи не идет.

В реестре Роскомнадзора говорится, что в декабре 2017 года Саратовский районный суд принял решение внести адрес https://www.torproject.org/ в реестр запрещенных сайтов. Однако сейчас доступ к нему не ограничивается.

© Роскомнадзор

В решении Саратовского суда прокурор жалуется, что на сайте Tor Project можно скачать браузер-анонимайзер, который позволяет посещать сайты с материалами, запрещенными на территории России, и просит заблокировать его. Суд удовлетворяет просьбу прокурора.

С 1 декабря российские пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к браузеру Tor. Проект GlobalCheck сообщил о блокировке части узлов, к которым подключаются клиенты сети. Для этого используются ТСПУ — технические средства противодействия угрозам. По словам специалистов «Роскомсвободы», Tor блокируется «Ростелекомом».

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