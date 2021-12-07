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Дрейк отказался от своих номинаций на «Грэмми» в 2022 году

Виктория Шанина
Сегодня в 10:10

Канадский рэпер Дрейк попросил Американскую академию звукозаписи исключить его из списка номинантов на премию «Грэмми» 2022 года. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя Академии.

По словам источников издания, решение было принято лично Дрейком и его менеджерами, причины не раскрываются. Руководство Академии выполнило просьбу и уже удалило имя рэпера из списка номинантов.

Дрейк был номинирован на «Грэмми» сразу в двух категориях. Он мог получить статуэтку за «Лучший рэп-альбом» (пластинка «Certified Lover Boy») и за «Лучшее рэп-исполнение» (трек «Way 2 Sexy»).

Всего музыкант 47 раз выдвигался на «Грэмми», в четырех номинациях он стал победителем. Дрейк часто критиковал премию, в том числе, за то, что его практически не номинируют за пределами рэп-категорий.

Номинантов на премию 2022 года Американская академия звукозаписи объявила 23 ноября. Список претендентов можно найти здесь. Имена лауреатов станут известны 31 января в ходе 64-й церемонии награждения.

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