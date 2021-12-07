ВОЗ высказалась против лечения пациентов с COVID-19 переливанием плазмы крови переболевших

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от лечения пациентов с COVID-19 переливанием плазмы крови уже переболевших людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру ВОЗ в Женеве.

Новые рекомендации разработала группа международных экспертов, которая провела 16 исследований с участием 16 236 пациентов. Оказалось, что переливание плазмы не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает вероятность попадания на ИВЛ.

«Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно [переливание] не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, является дорогостоящим и затратным по времени», — сказали в организации.

Основываясь на результатах новых исследований, ВОЗ не рекомендует переливать плазму переболевших людей тяжелобольным и пациентам в критическом состоянии, а также «настоятельно не рекомендует» переливать плазму выздоровевших людей пациентам, чья болезнь протекает не так тяжело. Исключение составляют «рандомизированные контролируемые исследования».

«Тщательно изучив всю информацию, эксперты пришли к заключению, что практически все хорошо информированные пациенты предпочли бы не получать плазму выздоровевших», — отметили в ВОЗ.