Sony приступила к разработке «Венома-3»

Продюсер Эми Паскаль в интервью Collider рассказала, что Sony уже приступила к работе над фильмом «Веном-3».

«Сейчас мы находимся на стадии планирования, но более всего мы сосредоточены на том, чтобы заставить всех прийти и посмотреть „Нет пути домой“», — заявила она.

Осторожно: спойлеры из «Венома-2»!

О чем будет предстоящий фильм, пока неизвестно. Второй «Веном» закончился сценой после титров, когда Эдди Брок (Том Харди) и инопланетный симбиот смотрели сериал в отеле. Вдруг они переместились в другую вселенную и увидели по телевизору новости от Джея Джоны Джеймсона о Человеке-пауке в исполнении Тома Холланда — финал «Человека-паука: Вдали от дома».

15 декабря в прокат выйдет «Человек-паук: Нет пути домой». Появится ли там Веном, неясно.

За месяц проката в кинотеатрах России «Веном-2» собрал более 2 млрд рублей. Первая часть была в прокате два месяца — с октября по декабрь 2018 года — и принесла от продажи билетов в кино 1,9 млрд рублей.