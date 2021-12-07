Новый альбом Оксимирона попал в топ-5 глобального чарта Spotify

В лидерах чарта — альбом «Jefe» французского рэпера Ninho. За ним идут «Sauce Boyz 2» Эладио Карриона, «Nonante-Cinq» от Angele и «Scenic Drive (The Tape)» соул-певца Халида.

Альбом Оксимирона «Красота и уродство» занял пятую строчку в глобальном чарте Spotify. Скриншот с десяткой самых популярных пластинок на стриминге опубликован в его официальном твиттере.

В пресс-службе «Spotify Россия» сказали «Афише Daily», что треки «Хоп-механика» и «Мы все умрем» с релиза Оксимирона набрали более миллиона прослушиваний на платформе менее чем за неделю.

1 декабря Оксимирон наконец выпустил новый альбом «Красота и уродство», в который вошли 22 трека. Федоров несколько раз переносил день релиза, а 12 ноября вместо свежей пластинки он представил микстейп с 36 треками, 32 из которых были старыми.

Пользователи, которые ждали полноценного альбома, остались тогда разочарованы. Некоторые шутили, что рэпер слишком буквально воспринял фразу о том, что все новое — хорошо забытое старое, а кто‑то сравнил микстейп с ремастером GTA. Впрочем, к «Красоте и уродству» тоже есть вопросы.

В поддержку долгожданного релиза Оксимирон впервые за пять лет отыграет концерты — в марте в Москве и Петербурге.