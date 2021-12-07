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Сценарий фильма «Прочь» признали лучшим в XXI веке

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:45

Гильдия сценаристов Америки признала фильм Джордана Пила «Прочь» лучшим киносценарием XXI века. Полный список из 101 картины опубликован на сайте организации.

Второе место занимает работа Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», а третье — «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

В первую десятку вошли картины «Паразиты» Пона Джун Хо, «Старикам тут не место» братьев Коэн, «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, «Почти знаменит» Кэмерона Кроу и «Помни» Кристофера Нолана.

В списке также находятся: «Горбатая гора» (15-е место), «Однажды… в Голливуде» (22-е), «Отель „Гранд Будапешт“» (25-е), «Дрянные девчонки» (34-е), «12 лет рабства» (54-е), «Манчестер у моря» (65-е), «Человек-паук: Через вселенные» (71-е), «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (80-е), «Ла-Ла Ленд» (92) и «Мой парень — псих» (101-е).

Гильдия сценаристов Америки отметила, что составленный в 2006 году список включал всего семь сценариев, написанных женщинами. В рейтинг от 2021 года вошло около 30 работ женщин.

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