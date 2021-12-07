За сутки в России выявили 31 096 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 31 096 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1040 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3134 до 2573. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Свердловская область.