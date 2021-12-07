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За сутки в России выявили 31 096 случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:46

В России за последние сутки выявили 31 096 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1040 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3134 до 2573. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский край, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Свердловская область.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 833 749. За сутки умерли 1182 человека, за все время — 283 644. Выздоровели 34 615 человек, за весь период — 8 565 091.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 265,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,7 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,4 млн).

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