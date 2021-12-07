Утром 7 декабря в Москве начался рекордный снегопад. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за день выпадет до 11 миллиметров осадков (20% от месячной нормы декабря) — это самые сильные осадки для этого дня с 1949 года. Высота сугробов может достигнуть 17 сантиметров.
«Тогда [в 1949-м] в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю», — написал Тишковец в своем инстаграме.
По прогнозам синоптиков, снегопад не прекратится до вечера. Возможно образование гололеда и усиление ветра до 15 метров в секунду.
Москвичи уже вовсю публикуют красивые снимки с заснеженными городом и областью в соцсетях.
Но у всей этой красоты есть большой минус — пробки. Помимо того, что водители снижают скорость из‑за плохого сцепления с дорогой и минимальной видимости, снегоуборочная техника просто не успевает очистить проезжую часть.
Как следствие, большинство водителей пересаживается на метро, и заторы образуются в том числе под землей.