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МакКензи Скотт сместила Ангелу Меркель в рейтинге самых влиятельных женщин мира. Впервые за 10 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:47

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Его впервые за десять лет возглавила не канцлер Германии Ангела Меркель, а писательница МакКензи Скотт.

Скотт, которая в прошлом была супругой основателя Amazon Джеффа Безоса, отметили за активную благотворительную деятельность. Сразу после развода Скотт подписала обязательство перечислить половину своего благосостояния на помощь нуждающимся.

Вторую строчку рейтинга заняла вице-президент США Камала Харрис, третью — глава Европейского центробанка Кристин Лагард. В топ-5 также включили гендиректора General Motors Мэри Барра и Мелинду Френч Гейтс, экс-жену Билла Гейтса.

В рейтинг вошли лидер Тайваня Цай Инвэнь, американский политик Нэнси Пелоси, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, телеведущая Опра Уинфри и главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг.

60-ю позицию в списке получила Эльвира Набиуллина. Председатель Центробанка РФ стала единственной россиянкой в перечне. В прошлом году она также входила в рейтинг Forbes и занимала в нем 57-ю строчку.

Ангела Меркель в рейтинг 2021 года вовсе не попала. В конце октября она сложила полномочия федерального канцлера Германии, после чего Forbes исключил ее из списка наиболее влиятельных женщин мира, который Меркель возглавляла с 2011 года.

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