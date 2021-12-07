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Вышел трейлер «Станции одиннадцать» — сериала HBO Max о восстановлении жизни после пандемии

Семён Гудошников
Сегодня в 14:46

В сети появился русскоязычный трейлер «Станции одиннадцать» — 10-серийного проекта HBO Max, основанного на одноименном романе канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел. Сериал, как и книга, рассказывает о восстановлении жизни после разрушительной пандемии.

Сюжет шоу разворачивается в нескольких временных рамках — до начала распространения смертельного гриппа, во время эпидемии и спустя 20 лет после нее. Героиня Кирстен Реймонд, которую играет Макензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Черное зеркало»), путешествует по постапокалиптической Америке с небольшой театральной труппой, пытаясь переосмыслить мир, восстановив лучшее из того, что было потеряно.

Шоураннером и сценаристом сериала выступил Патрик Сомервилль, работавший над «Маньяком» Кэри Фукунаги. Режиссеры — Хиро Мурай («Атланта», «Барри»), Джереми Подешва («‎Настоящий детектив»‎, «‎Рассказ служанки»‎), Хелен Шавер («‎Мир Дикого Запада»‎, «13 причин почему»‎) и Люси Черняк («Конец ***го мира»‎). Кроме Дэвис, в картине снялись Гаэль Гарсия Берналь, Химеш Пател, Джо Пинг, Даниель Дедуайлер, Дэвид Уилмот, Филиппина Вельж, Дэниел Дзоватто, Набхаан Ризван и Лори Петти.

Премьера шоу состоится 17 декабря на HBO Max, для российских зрителей он станет доступен на more.tv одновременно со всем миром.

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