В сети появился русскоязычный трейлер «Станции одиннадцать» — 10-серийного проекта HBO Max, основанного на одноименном романе канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандел. Сериал, как и книга, рассказывает о восстановлении жизни после разрушительной пандемии.

Сюжет шоу разворачивается в нескольких временных рамках — до начала распространения смертельного гриппа, во время эпидемии и спустя 20 лет после нее. Героиня Кирстен Реймонд, которую играет Макензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Черное зеркало»), путешествует по постапокалиптической Америке с небольшой театральной труппой, пытаясь переосмыслить мир, восстановив лучшее из того, что было потеряно.