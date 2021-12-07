Власти США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине из‑за нарушения прав человека

Официальные лица США не будут присутствовать на Олимпийских играх в Пекине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», — заявила Псаки.

По словам пресс-секретаря, спортсменов это решение не коснется. Она отметила, что участники соревнований получат полную поддержку властей, но официальные лица страны «не будут вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр».

В Международном Олимпийском комитете (МОК) заявили, что уважают решение американских властей. В посольстве Китая в США назвали это решение «политической манипуляцией».

«Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот „дипломатический бойкот“ просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт — всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии», — сказал представитель дипмиссии Лю Пэнъюй.

В январе США первыми в мире обвинили Китай в геноциде исламского народа — уйгуров. Госсекретарь страны Майк Помпео, что представителей этнического меньшинства лишили свободы, содержали в закрытых трудовых лагерях, принуждали к стерилизации и пытали. Кроме того, власти КНР нарушили права уйгуров на свободу вероисповедания и выражение мнений, отметил тогда Помпео.

Ранее с призывами бойкотировать Олимпиаду в Пекине из‑за нарушения в Китае прав человека выступали политики из Канады и Норвегии. Возможность дипломатического бойкота также рассматривает Великобритания.