Билли Айлиш пытается пережить расставание в клипе «Male Fantasy»

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «Male Fantasy». Она самостоятельно срежиссировала и смонтировала его.

В ролике артистка сидит в разных комнатах своего дома и пытается пережить разрыв с возлюбленным.

«Потому что я любила тебя раньше/И люблю сейчас, не знаю, как так./Видимо, когда рядом больше никого,/Сложно понять,/Забыла ли я тебя/Или только притворяюсь,/Будто все хорошо, и убеждаю себя, что ненавижу тебя», — поет Айлиш.