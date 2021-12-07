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Билли Айлиш пытается пережить расставание в клипе «Male Fantasy»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:45

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «Male Fantasy». Она самостоятельно срежиссировала и смонтировала его.

В ролике артистка сидит в разных комнатах своего дома и пытается пережить разрыв с возлюбленным.

«Потому что я любила тебя раньше/И люблю сейчас, не знаю, как так./Видимо, когда рядом больше никого,/Сложно понять,/Забыла ли я тебя/Или только притворяюсь,/Будто все хорошо, и убеждаю себя, что ненавижу тебя», — поет Айлиш.

Песня «Male Fantasy» вышла 29 июля на второй пластинке певицы «Happier Than Ever». «Афиша Daily» делала обзор альбома, а также рассказывала о музыкальных видео Айлиш и эволюции ее режиссерского стиля.

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