Юрий Дудь выпустил документальный фильм о пытках в России

На ютьюб-канале «вДудь» появилось двухчасовое видео «Почему в России пытают». В нем ведущий поговорил с основателями и сотрудниками «Комитета против пыток».
«Так вышло, что пытки — это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом. Так вышло, что в России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером — обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра — сознаваться в преступлении, которого не совершал. В выпуске, который вы сейчас увидите, акцент сделан именно на этом: как пытают людей — часто ни в чем не виновных — в российской полиции», — говорится в описании ролика.
Дудь напомнил, что в октябре проект Gulagu.net опубликовал видео, на которых заключенных российских тюрем избивают и пытают. «Однако широкого общественного резонанса это не вызвало. Возможно, из‑за того, что далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы», — отметил он.
Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.
На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.