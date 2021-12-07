Юрий Дудь выпустил документальный фильм о пытках в России

На ютьюб-канале «вДудь» появилось двухчасовое видео «Почему в России пытают». В нем ведущий поговорил с основателями и сотрудниками «Комитета против пыток».

«Так вышло, что пытки — это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом. Так вышло, что в России ты днем можешь заниматься своими делами, вечером — обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра — сознаваться в преступлении, которого не совершал. В выпуске, который вы сейчас увидите, акцент сделан именно на этом: как пытают людей — часто ни в чем не виновных — в российской полиции», — говорится в описании ролика.