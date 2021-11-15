Издевательства в курганском детдоме, интервью Жигана для Собчак и другие новости дня

В Екатеринбурге оправдали трех бывших полицейских по делу об изнасиловании. Суд не нашел в их действиях состава преступления.

В Курганской области возбудили уголовное дело по статьям об истязаниях и халатности после публикации видео из детского дома в селе Кипель. В роликах 16-летний подросток издевается над двухлетним ребенком.

Неизвестный с газовым пистолетом напал на сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его жену. По словам музыканта, конфликт произошел из‑за того, что «какой‑то идиот наехал» на его супругу, а Якомульский за нее заступился.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики. Они попытались продвинуть свои позиции на границе, но армянские силы пресекли эти попытки.

Британские правоохранители признали терактом взрыв в такси у больницы в Ливерпуле. В результате инцидента погиб лишь мужчина со взрывным устройством, водитель получил незначительные травмы.

Коронавирус Daily. В России выявили 38 420 новых случаев ковида, ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 83% взрослого населения Петербурга, а Росстат заявил, что в ходе Всероссийской переписи населения заразились более 3000 переписчиков.

Дмитрий Песков заявил, что у «Мемориала» (признан иноагентом) давно есть проблемы с соблюдением законодательства. Комментировать ситуацию с историко-просветительским центром в Кремле считают преждевременным, поскольку пока нет судебных решений.

Рома Жиган пришел на интервью к Ксении Собчак. Рэпер и телеведущая поговорили о бое с Шокком и телефонном разговоре с Оксимироном, который состоялся после выхода клипа «Кто убил Марка?».

Дакота Джонсон обвинила Альфреда Хичкока в харассменте по отношению к ее бабушке. По ее словам, режиссер разрушил актерскую карьеру Типпи Хедрен, потому что она не хотела с ним спать.

Журнал Rolling Stone опубликовал расследование об обвинениях Мэрилина Мэнсона в издевательствах и насилии. «Афиша Daily» пересказала главные моменты статьи — с детства артиста и его отношений с матерью до текущего момента.

Фильм «Красное уведомление» побил рекорд первого дня по просмотрам на Netflix. Об этом сообщили актеры, исполнившие главные роли, — Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнолдс, но точные цифры они раскрывать не стали.

К новостям из мира музыки. Канье Уэст опубликовал делюкс-версию альбома «Donda», Оксимирон выпустил анимационный клип на трек «Мох», Эда Ширана признали лучшим исполнителем на европейской премии MTV, а Адель прервала концерт, чтобы помочь фанату сделать предложение его девушке.