Канье Уэст опубликовал делюкс-версию «Donda»

Канье Уэст, ныне известный как Йе, выпустил делюкс-версию «Donda», вышедшей в конце августа. В альбоме пять новых композиций и переупорядоченный список треков.

«Up From the Ashes», «Remote Control Pt. 2», «Never Abandon Your Family», «Keep My Spirit Alive Pt. 2» и «Life of the Party» — дополнения к альбому. Последний трек записывался вместе с Андре 3000 и звучал на первой лайв-презентации «Donda», но Уэст убрал всю ненормативную лексику из релиза. Тогда Андре 3000 попросил рэпера не добавлять песню с ним в августовскую пластинку.

«Я подумал, что это прекрасный выбор — сделать чистый альбом [без мата], но, к сожалению, я узнал об этом только после того, как написал и записал свой куплет», — говорил Андре 3000.