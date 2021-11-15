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Канье Уэст опубликовал делюкс-версию «Donda»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:17

Канье Уэст, ныне известный как Йе, выпустил делюкс-версию «Donda», вышедшей в конце августа. В альбоме пять новых композиций и переупорядоченный список треков.

«Up From the Ashes», «Remote Control Pt. 2», «Never Abandon Your Family», «Keep My Spirit Alive Pt. 2» и «Life of the Party» — дополнения к альбому. Последний трек записывался вместе с Андре 3000 и звучал на первой лайв-презентации «Donda», но Уэст убрал всю ненормативную лексику из релиза. Тогда Андре 3000 попросил рэпера не добавлять песню с ним в августовскую пластинку.

«Я подумал, что это прекрасный выбор — сделать чистый альбом [без мата], но, к сожалению, я узнал об этом только после того, как написал и записал свой куплет», — говорил Андре 3000.

Теперь в альбоме 32 трека, а продолжительность альбома составила 2 часа 11 минут.

За день до релиза делюкса Уэст запустил на ютьюбе трансляцию под названием «Sunday Service» («Воскресная служба»). 14 ноября анонс расширенной «Donda» появился в соцсетях стримингового сервиса Tidal. В минувшие выходные по всему Лос-Анджелесу развесили баннеры с такими же анонсами, а по ночам на улицы Нью-Йорка выходили несколько клонов Уэста в одежде, которую носит рэпер, и в протезных масках.

Десятый студийный альбом Уэста «Donda», который неоднократно переносился, вышел 29 августа. В треклист «Donda» попало 26 композиций, в которых рэпер рефлексирует над событиями из прошлого в своей жизни. В преддверии релиза пластинки артист провел три презентации-перформанса.

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