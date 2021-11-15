В Курганской области возбудили уголовное дело за издевательства над ребенком в детском доме

В Курганской области возбудили уголовное дело по статьям об истязаниях и халатности после публикации видео из детского дома в селе Кипель. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

14 ноября в паблике «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте» появились три ролика, снятых в детдоме. В первом подросток несколько раз бьет маленького мальчика, из‑за чего тот падает на пол. Во второй записи автор видео направляет на ребенка дым из электронной сигареты, после чего предлагает ему покурить, и тот начинает кашлять. На третьем видео подросток бьет мальчика ладонью по лбу.

По информации СК, подростку 16 лет, а маленькому мальчику — 2 года. Старший воспитанник, отмечает ведомство, «неоднократно применял физическую силу, причиняя ребенку физические и психические страдания». Это произошло из‑за халатности «должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми».

Старший воспитатель Людмила Челдаева дала комментарий изданию «45.ru». По ее словам, подросток часто присматривал за детьми, в одной группе с ним находились три маленьких ребенка. Она отметила, что подростку доверяли воспитатели детдома, а дети «к нему тянулись» — они спокойно вместе играли и гуляли.

«Он всегда с ними очень хорошо играл. За ними смотрел. Но вот тут как‑то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра. Он даже не подумал, что это плохо по отношению к маленькому ребенку», — рассказала Челдаева.

Как отмечает Znak.com со ссылкой на управление МВД России по Курганской области, к административной ответственности привлекли двух воспитанников детского дома. На них составили протоколы по статье 6.1.1 КоАП («Побои»), им может грозить штраф до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.