перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джессика Лэнг и Диана Крюгер снимутся вместе с Лиамом Нисоном в нуаре «Марлоу» 18:00
Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к ее бабушке 17:52
В Екатеринбурге суд оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование девушки 17:45
В Москве задержали похитителей картин Врубеля и Бурлюка из частной коллекции 17:38
Омская торгово-промышленная палата отчитала газету за статьи о тех, кому удалось покинуть Омск 17:12
Пресс-служба президента России
Песков: с «Мемориалом»* давным-давно есть проблемы по соблюдению законодательства 17:01
В Курганской области возбудили уголовное дело за издевательства над ребенком в детском доме 16:40
Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк 16:33
О чем 200 стран (включая Россию) договорились на саммите ООН по климату — главном экофоруме 2021-го 16:27
На 6-й Уральской индустриальной биеннале пройдет вечер инклюзивных спектаклей 16:13
BPPC_Ufa/Instagram
В Башкирии запустили поезд в стиле «Гарри Поттера» 16:04
Собчак: Оксимирон станет новым героем «вДудя» 16:01
Песков: введение системы QR-кодов на федеральном уровне неизбежно 15:56
Более 3000 переписчиков заразились коронавирусом во время Всероссийской переписи населения 15:53
Взрыв у женской больницы в Ливерпуле признан терактом 15:49
Forbes: владельцы поддельных сертификатов о вакцинации прививаются в частных клиниках 15:09
МОК разрешил использовать триколор в дизайне формы российской сборной на Олимпиаде в Пекине 14:57
Пашинян: азербайджанские войска вторглись в Армению 14:36
Эндрю Гарфилд впервые не стал отрицать свое участие в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» 14:27
Биткоин получил первое обновление за четыре года. Оно повысит анонимность и эффективность транзакций 14:16
Отключить рекламу

В Курганской области возбудили уголовное дело за издевательства над ребенком в детском доме

Виктория Шанина
Сегодня в 16:40

В Курганской области возбудили уголовное дело по статьям об истязаниях и халатности после публикации видео из детского дома в селе Кипель. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

14 ноября в паблике «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте» появились три ролика, снятых в детдоме. В первом подросток несколько раз бьет маленького мальчика, из‑за чего тот падает на пол. Во второй записи автор видео направляет на ребенка дым из электронной сигареты, после чего предлагает ему покурить, и тот начинает кашлять. На третьем видео подросток бьет мальчика ладонью по лбу.

По информации СК, подростку 16 лет, а маленькому мальчику — 2 года. Старший воспитанник, отмечает ведомство, «неоднократно применял физическую силу, причиняя ребенку физические и психические страдания». Это произошло из‑за халатности «должностных лиц, обеспечивающих соблюдение прав детей в детском учреждении, а также лиц, ответственных за надлежащий присмотр за малолетними детьми».

Старший воспитатель Людмила Челдаева дала комментарий изданию «45.ru». По ее словам, подросток часто присматривал за детьми, в одной группе с ним находились три маленьких ребенка. Она отметила, что подростку доверяли воспитатели детдома, а дети «к нему тянулись» — они спокойно вместе играли и гуляли.

«Он всегда с ними очень хорошо играл. За ними смотрел. Но вот тут как‑то в игровой форме получилось, он не хотел никого обижать. Подростковая игра. Он даже не подумал, что это плохо по отношению к маленькому ребенку», — рассказала Челдаева.

Как отмечает Znak.com со ссылкой на управление МВД России по Курганской области, к административной ответственности привлекли двух воспитанников детского дома. На них составили протоколы по статье 6.1.1 КоАП («Побои»), им может грозить штраф до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
комедия
Друг на продажу
Отдающая эстээсовщиной комедия о женихе на прокат

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить