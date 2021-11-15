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Ученые нашли антитела к коронавирусу у 83% жителей Петербурга

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:29

Ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 83% взрослого населения Петербурга. Об этом сообщают результаты октябрьского исследования, проведенного Европейским университетом в Петербурге, лабораторией Genetico и НИИ гриппа им. Смородинцева. Ими поделился РБК.

Согласно данным, полученным в ходе измерения уровня популяционного иммунитета, 99% привитых «Спутником V» имеют антитела, среди привитых «Спутником Лайт» — 96%. Количество вакцинированных «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» в исследовании было минимальным, антитела имеют 76 и 57% соответственно, что «значимо не отличалось от аналогичной доли невакцинированных участников исследования».

Среди невакцинированных участников исследования коронавирусом переболели 78%. Доля повторных заражений, подтвержденных ПЦР-тестами, не превысила 3%.

В будущем эксперты намереваются изучить продолжительность эффективности антител в организме после перенесенного коронавируса и вакцинации «Спутником V». Однако замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко не видит «оснований предполагать, что со временем защита резко ослабевает».

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, к 14 ноября в России за все время пандемии выявили больше 9 млн случаев заболевания. По состоянию на 12 ноября коллективный иммунитет достиг отметки в 49%, полную вакцинацию прошли 57,9 млн человек.

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