В России выявили 38 420 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 38 420 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 403 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3734 до 3789. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.