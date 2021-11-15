В России выявили 38 420 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 38 420 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 403 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 3734 до 3789. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Крым, Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Красноярский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 109 094. За сутки умерли 1211 человек. За все время скончались 256 597 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 27 972 человека, за весь период — 7 812 557.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 251,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,5 млн), на втором — Индия (34,4 млн), на третьем — Бразилия (21,9 млн), на четвертом — Великобритания (9,4 млн).