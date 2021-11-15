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Дакота Джонсон обвинила Хичкока в домогательствах к ее бабушке

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:52

Актриса Дакота Джонсон обвинила покойного режиссера Альфреда Хичкока в харассменте по отношению к ее бабушке Типпи Хедрен. Об этом она рассказала в подкасте Awards Chatter от The Hollywood Reporter.

«Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним, и он терроризировал ее. Он так и не был привлечен к ответственности. Об этом трудно говорить, потому что она моя бабушка. Вы же не хотите представлять, как кто‑то использует вашу бабушку в своих интересах»», — сказала она.

Актриса осудила поведение людей, которые пользуются своей властью по отношению к уязвимым людям. Джонсон также высказалась в отношении бывших коллег: Джонни Деппа и Шайи Лабафа, которых бывшие девушки обвинили в жестоком обращении. Она упомянула и Арми Хаммера, против которого выдвинули обвинения в сексуальном насилии и каннибализме. Все они отрицают эти обвинения.

«Я никогда не сталкивалась с этим на собственном опыте ни от одного из этих людей. Мне было невероятно приятно работать с ними и мне очень грустно из‑за того, что мир потерял таких великих артистов. Но мне грустно и за всех, кому был причинен вред или боль. Это просто очень грустно», — сказала она.

1 ноября 2016 года актриса Типпи Хедрен выпустила мемуары, в которых обвинила Хичкока в сексуальных домогательствах на съемках фильмов «Птицы» и «Марни». «Это было сексуальным домогательством, извращенным и уродливым, и я была шокирована как никогда», — рассказала она.

По словам Хедрен, режиссер угрожал разрушить ее карьеру, если она прервет с ним контакт. После фильма «Марни» актриса отказалась от сотрудничества с Хичкоком и практически перестала сниматься в кино.

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