Эда Ширана назвали лучшим исполнителем на европейской премии MTV

Эд Ширан одержал победу в номинации «Лучший исполнитель» на премии MTV European Music Awards. Церемония награждения прошла в Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа.

Песня британского певца «Bad Habits» также победила в категории «Лучшая песня». Его соперниками были Джастин Бибер (трек «Peaches»), Doja Cat («Kiss Me More»), Оливия Родриго («Drivers License»), Lil Nas X («Montero (Call Me By Your Name)»), Бибер и The Kid Laroi (фит «Stay»).