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Эда Ширана назвали лучшим исполнителем на европейской премии MTV

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:09

Эд Ширан одержал победу в номинации «Лучший исполнитель» на премии MTV European Music Awards. Церемония награждения прошла в Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа.

Песня британского певца «Bad Habits» также победила в категории «Лучшая песня». Его соперниками были Джастин Бибер (трек «Peaches»), Doja Cat («Kiss Me More»), Оливия Родриго («Drivers License»), Lil Nas X («Montero (Call Me By Your Name)»), Бибер и The Kid Laroi (фит «Stay»).

«Bad Habits»

Певец Макс Барских стал лучшим российским исполнителем по версии премии. Вместе с ним на эту номинацию выдвинули Мусю Тотибадзе, диджея Imanbek, Мари Краймбрери и Slava Marlow.

В хип-хоп-категории главный приз получила Ники Минаж, лучшую электронную музыку признали за авторством французского диджея и продюсера Дэвида Гетты, а лучшим рок-исполнителем стала итальянская группа Måneskin.

Кей-поп-группа BTS забрала награды сразу в четырех категориях — «Лучшая группа», «Лучший поп-исполнитель», «Лучший кей-поп-исполнитель» и «Лучшая фан-база». В прошлом году корейцы увезли с собой столько же премий.

Полный список лауреатов MTV European Music Awards можно посмотреть здесь.

В 2020 году в номинации «Лучший артист» победила Леди Гага, а Doja Cat выдвигалась только как лучший новый артист. Лучшей песней в том году назвали песню BTS «Dynamite».

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