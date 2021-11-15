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Жиган дал интервью Собчак. Он назвал бой с Шокком нечестным и рассказал об отношениях с Оксимироном

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:27

Рома Жиган пришел на интервью к Ксении Собчак. Поводом для двухчасового разговора с рэпером стали выход клипа Оксимирона «Кто убил Марка?» и бой с Димой Бамбергом, также известным как Шокк.

По мнению Жигана (настоящая фамилия Чумаков), бой с Бамбергом был нечестным, потому что тот нарушил устную договоренность по проведению схватки. За несколько дней до встречи Жиган сломал два ребра, по которым удары наносить было нельзя — на месте травмы были наклеены тейпы, по которым Шокк не должен был бить. Однако, как говорит Жиган, тот начал бить по ребрам на втором и третьем раунде, игнорируя просьбы прекратить это делать.

«Классный клип, классная идея, классное музыкальное сопровождение. Oкси настолько хитропродуманный, хитровыделанный человек. Он говорит о тех вещах, о которых знают буквально все, со слишком огромной долей пафоса, <…> и рвет чарты», — прокомментировал Жиган «Кто убил Марка?». Он подчеркнул, что в клипе не было ни одного оскорбления в его адрес.

Он считает, что Федорову (настоящая фамилия Оксимирона) нужен был лирической герой, а в противовес ему — злодей, которым и стал Жиган. «Он все выстроил так, чтобы люди сказали: „Вау, блин, Мирон, какой ты классный! Жиган — Мориарти, Жиган — ужасный злодей“», — добавил рэпер и отметил, что он не такой злодей, каким его выставили.

В день премьеры Жиган написал Федорову в «ВКонтакте» и похвалил клип. После этого рэперы созвонились и беседовали около получаса: Оксимирон выговорился на тему того, что его беспокоило последние 10 лет, в том числе участие в фильме о русском рэпе «BEEF: Русский хип-хоп».

Также Жиган рассказал о конфликте, который произошел в московской квартире десять лет назад. «Я шел их не унизить, я шел получить извинения за оскорбления. Я шел получить извинения за оскорбления в мой адрес. <…> Я не думал, какие последствия после этого будут. Тогда был молод, тогда закрылось забрало, и я пошел воевать», — вспомнил он об этом.

«Кто убил Марка?» вышел 1 ноября — это первый за четыре года сингл Оксимирона. Спустя почти две недели рэпер выпустил «Смутное время» — микстейп с 36 треками, среди которых всего четыре новых.

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