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Взрыв у женской больницы в Ливерпуле признан терактом

Семён Гудошников
Сегодня в 15:49

Правоохранительные органы квалифицировали взрыв у клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле как теракт. Об этом сообщает Би-би-си. Личность террориста установлена, его имя и возможные мотивы пока не раскрываются в интересах следствия.

Всего в связи с инцидентом задержаны четверо мужчин. Недалеко от места взрыва проходили мероприятия, связанные с Днем памяти павших, во время которого почитают британских солдат, погибших в Первой мировой и других войнах.

Правоохранители пока не установили связь теракта с памятными мероприятиями. Но расследование движется в этом направлении.

Около 11.00 по Гринвичу в Ливерпуле около одной из крупнейших в Европе клиник акушерства и гинекологии произошел взрыв в такси. В это время в автомобиле находились двое — водитель Дэвид Перри и человек со взрывным устройством.

Через несколько мгновений таксист выбежал из авто, после чего машину начало охватывать пламя. В результате инцидента погиб лишь пассажир, Перри с незначительными травмами был госпитализирован. К моменту написания заметки его выписали, сейчас водитель находится дома.

Британские СМИ пишут, что Перри своими действиями мог спасти от взрыва потенциальных жертв. Он якобы запер двери, не позволив человеку с бомбой выйти из авто. В полиции эти данные не прокомментировали. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвал таксиста героем.

По информации правоохранителей, пассажир, похоже, сам сделал взрывное устройство. Злоумышленник попросил таксиста отвести его до женской клиники, и когда автомобиль подъехал к ее входу, прогремел взрыв.

The Sun пишет, что изначально пассажир попросил довести его до Ливерпульского собора, где 1200 человек участвовали в богослужениях в память о павших солдатах. Но затем злоумышленник якобы передумал и захотел попасть в больницу, которая находится в полутора километрах от собора. Официального подтверждения этой информации нет.

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