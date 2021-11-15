Взрыв у женской больницы в Ливерпуле признан терактом

Правоохранительные органы квалифицировали взрыв у клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле как теракт. Об этом сообщает Би-би-си. Личность террориста установлена, его имя и возможные мотивы пока не раскрываются в интересах следствия.

Всего в связи с инцидентом задержаны четверо мужчин. Недалеко от места взрыва проходили мероприятия, связанные с Днем памяти павших, во время которого почитают британских солдат, погибших в Первой мировой и других войнах.

Правоохранители пока не установили связь теракта с памятными мероприятиями. Но расследование движется в этом направлении.

Около 11.00 по Гринвичу в Ливерпуле около одной из крупнейших в Европе клиник акушерства и гинекологии произошел взрыв в такси. В это время в автомобиле находились двое — водитель Дэвид Перри и человек со взрывным устройством.