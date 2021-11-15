Взрыв у женской больницы в Ливерпуле признан терактом

Правоохранительные органы квалифицировали взрыв у клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле как теракт. Об этом сообщает Би-би-си. Личность террориста установлена, его имя и возможные мотивы пока не раскрываются в интересах следствия.
Всего в связи с инцидентом задержаны четверо мужчин. Недалеко от места взрыва проходили мероприятия, связанные с Днем памяти павших, во время которого почитают британских солдат, погибших в Первой мировой и других войнах.
Правоохранители пока не установили связь теракта с памятными мероприятиями. Но расследование движется в этом направлении.
Около 11.00 по Гринвичу в Ливерпуле около одной из крупнейших в Европе клиник акушерства и гинекологии произошел взрыв в такси. В это время в автомобиле находились двое — водитель Дэвид Перри и человек со взрывным устройством.
Через несколько мгновений таксист выбежал из авто, после чего машину начало охватывать пламя. В результате инцидента погиб лишь пассажир, Перри с незначительными травмами был госпитализирован. К моменту написания заметки его выписали, сейчас водитель находится дома.
Британские СМИ пишут, что Перри своими действиями мог спасти от взрыва потенциальных жертв. Он якобы запер двери, не позволив человеку с бомбой выйти из авто. В полиции эти данные не прокомментировали. Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвал таксиста героем.
По информации правоохранителей, пассажир, похоже, сам сделал взрывное устройство. Злоумышленник попросил таксиста отвести его до женской клиники, и когда автомобиль подъехал к ее входу, прогремел взрыв.
The Sun пишет, что изначально пассажир попросил довести его до Ливерпульского собора, где 1200 человек участвовали в богослужениях в память о павших солдатах. Но затем злоумышленник якобы передумал и захотел попасть в больницу, которая находится в полутора километрах от собора. Официального подтверждения этой информации нет.