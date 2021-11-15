Более 3000 переписчиков заразились коронавирусом во время Всероссийской переписи населения

Более 3000 переписчиков заболели COVID-19 в ходе проведения Всероссийской переписи населения. Всего в опросе россиян были задействованы 314 тыс. человек, передает «Интерфакс» слова главы Росстата Павла Малкова.

«У нас заболело около 5000 переписчиков за все время. Из них ковид подтвержден более чем у 3000. Вот эти люди должны будут получить страховки», — сказал Малков.

Глава ведомства также подчеркнул, что страховки полагаются и тем переписчикам, «кто попал в какие‑то инциденты». По его словам, за месяц переписи было зафиксировано 140 происшествий: «Где‑то это укусы собак, где‑то — агрессивные действия, в том числе 5 фактов хищения имущества, 8 падений с травмами».

12 ноября в Росстате заявили, что во Всероссийской переписи населения приняли участие более 99% россиян. Она проходила с 15 октября по 14 ноября в очном и онлайн-формате. Итоги первого этапа Всероссийской переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022-го.