На экс-участника группы «Ногу свело!» Антона Якомульского напали с газовым пистолетом

В Москве неизвестный с газовым пистолетом напал на бывшего барабанщика и сооснователя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского и его жену. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Какой‑то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл», — написал музыкант в инстаграме.

Инцидент произошел накануне днем на Пресненском Валу. Агентство уточняет, что от выстрела также пострадала супруга Якомульского Александра. Она написала заявление в полицию. Злоумышленника ищут.

В больнице Якомульскому и его жене диагностировали химический ожог глаз первой и второй степени, передает РБК. «Нахожусь дома с женой, чувствуем себя сносно», — сказал он.

Якомульский ушел из «Ногу свело!» в 2007 году из‑за разногласий с фронтменом группы Максимом Покровским. Он был в составе коллектива с момента его основания в 1988 году.