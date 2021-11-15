Песков: с «Мемориалом»* давным-давно есть проблемы по соблюдению законодательства

С историко-просветительским центром «Мемориал»* давно существуют проблемы в плане соблюдения российского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства. С „Мемориалом“, насколько мне известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт», — цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Комментировать ситуацию с требованием Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» в Кремле считают преждевременным. «Пока решений каких‑то судебных не принималось, поэтому считаю преждевременным давать какие‑то комментарии», — пояснил пресс-секретарь президента.

О том, что Людмила Петрушевская отказалась от Государственной премии в связи с исками к правозащитному центру, в Кремле знают. «Разумеется, на этот счет были сообщения СМИ, они были включены во все необходимые дайджесты», — отметил Песков.

11 ноября стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать «Международный мемориал», а на следующий день — о соответствующем иске московской прокуратуры к одному из подразделений организации — правозащитному центру «Мемориал»*.

В качестве аргумента за ликвидацию последнего прокуратура указала в том числе поддержку «Мемориалом» участников экстремистских групп. Среди других оснований для ликвидации «Мемориала» назвали неоднократное нарушение организацией законодательства об иностранных агентах.

* «Международный мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.