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Адель помогла фанату сделать предложение девушке. Певица прервала концерт и пригласила пару на сцену

Семён Гудошников
Сегодня в 20:01

Фанат Адель Квентин сделал предложение своей девушке Эшли, с которой они встречаются уже семь лет, прямо на концерте Адель. Кадры с выступления опубликовали CBS и ET Canada.

Исполнительница помогла Квентину осуществить задуманное. Она попросила у зрителей тишины, а затем ушла закулисы. После этого Квентин вывел к сцене свою возлюбленную, у которой были завязаны глаза и закрыты уши.

Молодой человек снял с девушки повязку, встал на одно колено и попросил выйти за него замуж. Эшли ответила согласием, после чего под аплодисменты на сцену вернулась Адель. Она пошутила, что, если бы девушка отказала парню, то непонятно, для кого бы она пела следующую песню. В честь возлюбленных она исполнила «Make You Feel My Love».

Адель не в первый раз помогает фанатам делать предложения партнерам. В 2016 году во время концерта она пригласила на сцену кого‑нибудь из девушек, которые хотят сделать предложение своему парню. Из зала поднялась фанатка по имени Хейли, которая предложила руку и сердце своему бойфренду Нилу. Тот после паузы все же дал свое согласие.

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