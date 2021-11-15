Адель помогла фанату сделать предложение девушке. Певица прервала концерт и пригласила пару на сцену

Фанат Адель Квентин сделал предложение своей девушке Эшли, с которой они встречаются уже семь лет, прямо на концерте Адель. Кадры с выступления опубликовали CBS и ET Canada.

Исполнительница помогла Квентину осуществить задуманное. Она попросила у зрителей тишины, а затем ушла закулисы. После этого Квентин вывел к сцене свою возлюбленную, у которой были завязаны глаза и закрыты уши.

Молодой человек снял с девушки повязку, встал на одно колено и попросил выйти за него замуж. Эшли ответила согласием, после чего под аплодисменты на сцену вернулась Адель. Она пошутила, что, если бы девушка отказала парню, то непонятно, для кого бы она пела следующую песню. В честь возлюбленных она исполнила «Make You Feel My Love».