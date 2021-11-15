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Пашинян: азербайджанские войска вторглись в Армению

Семён Гудошников
Сегодня в 14:36

В воскресенье, 14 ноября, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы — они попытались продвинуть свои позиции, но армянские силы пресекли эти попытки. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишут РИА «Новости».

Премьер собрал заседание Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию. На фоне инцидента он отправил в отставку министра обороны республики Аршака Карапетяна. Его место займет вице-премьер Сурен Папикян.

Пашинян сказал, что Совбез заслушает доклад началника Генштаба Артака Давятяна о сложившейся ситуации. После этого власти республики попытаются «принять решение по ряду направлений обеспечения безопасности, территориальной целостности и защиты Армении». Какими будут ответные шаги республики, пока неизвестно.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из‑за ситуации с Нагорным Карабахом. Прошлой осенью после вооруженного противостояния стороны при посредничестве России заключили мирное соглашение, выгодное для Азербайджана. В регионе ввели режим прекращения огня и направили российских миротворцев, чтобы контролировать его соблюдение.

Согласно договоренностям, Азербайджан получает контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами — это более половины территорий, контролируемых до начала конфликта непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

После заключения мира режим прекращения огня несколько раз нарушался. В июле на границе возобновились перестрелки, сообщалось о раненых и погибших. Несмотря на последующую договоренность о перемирии, заключенную при посредничестве российских миротворцев, обстрелы время от времени продолжаются.

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